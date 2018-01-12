Жена Аршавина перед снятием с рейса пыталась дать взятку

Жена экс-нападающего сборной РФ Андрея Аршавина Алиса предлагала персоналу рейса «Аэрофлота» взятку, говорится в рапорте старшего бортпроводника о снятии с самолета.

6 января Аршавину сняли с рейса Москва–Алма-Ата. При выруливании самолета на взлетную полосу женщина отказалась пристегнуться и расхаживала по салону, говоря, что она «майор ФСБ». Ее с детьми сняли с рейса за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение.

«Аршавина потребовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей. В просьбе было отказано с объяснением причин. Отказ она восприняла как личное оскорбление и стала предлагать взятку в размере 15 тыс. рублей», — приводит выдержки из документа RT.

В рапорте указывается, что далее женщина перешла к оскорблениям компании и бортпроводников, поскольку они не хотели ничего делать, чтобы «ее порадовать». Затем она «внаглую усадила няню в бизнес-класс».

Сама Аршавина намерена подать в суд после скандала на борту самолета. Тем не менее, женщина признала, что ее устроили бы извинения «Аэрофлота» и увольнение стюардессы, с которой у нее произошел конфликт.