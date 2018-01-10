Супруга Аршавина оказалась самозваным майором ФСБ

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, представившаяся экипажу самолета «Аэрофлота» майором ФСБ, оказалась самозванкой. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ведомства.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — цитирует «Интерфакс» представителя ФСБ.

6 января Аршавину сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Алма-Ата. Супруга известного футболиста при выруливании самолета на взлетную полосу отказалась пристегнуться, расхаживала по салону и не реагировала на замечания экипажа.

При этом Аршавина называла себя «майором ФСБ».

6 декабря авиакомпаниям разрешили отказывать дебоширам в продаже билетов, а также вносить таких пассажиров в черный список. Соотвествующие законы приняты президентом РФ Владимиром Путиным.

Решение о внесении в реестр лиц, которые нарушили правила на борту самолета или угрожали безопасности полета, принимается руководителем перевозчика или исполняющим его обязанности.