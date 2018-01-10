Прямой эфир

Супруга Аршавина оказалась самозваным майором ФСБ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса, представившаяся экипажу самолета «Аэрофлота» майором ФСБ, оказалась самозванкой. Информацию об этом распространил Центр общественных связей ведомства.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — цитирует «Интерфакс» представителя ФСБ.

6 января Аршавину сняли с рейса «Аэрофлота» Москва — Алма-Ата. Супруга известного футболиста при выруливании самолета на взлетную полосу отказалась пристегнуться, расхаживала по салону и не реагировала на замечания экипажа.

При этом Аршавина называла себя «майором ФСБ».

6 декабря авиакомпаниям разрешили отказывать дебоширам в продаже билетов, а также вносить таких пассажиров в черный список. Соотвествующие законы приняты президентом РФ Владимиром Путиным.

Решение о внесении в реестр лиц, которые нарушили правила на борту самолета или угрожали безопасности полета, принимается руководителем перевозчика или исполняющим его обязанности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жена Аршавина пообещала отрезать пальцы обнимавшейся с ним модели
Жену Аршавина сняли с рейса за «деструктивное поведение»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017