В «Аэрофлоте» рассказали о причинах снятия с рейса жены футболиста Аршавина

Алису Аршавину, являющуюся женой российского футболиста Андрея Аршавина, сняли с рейса Москва–Алматы за несоблюдение техники безопасности и деструктивное поведение. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».

«В субботу, шестого января, с рейса SU1946 Москва–Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа <…>. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна», –– говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что Аршавина отказывалась следовать инструкциям бортпроводников и требованиям безопасности. Кроме того, она попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, несмотря на билет в эконом.

«За 200 м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом пассажирка неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий», –– добавили в «Аэрофлоте».

Также в рапорте бортпроводников отмечается, что Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Другие пассажиры также подтвердили деструктивное поведение жены футболиста.

В итоге задержка вылета составила 1 час 43 минут. Дебоширку не стали наказывать, ограничившись воспитательной беседой.

По словам самой Аршавиной, причиной конфликта стала необходимости сменить дочери подгузник и неприятный запах от ребенка.

Как сообщает РЕН ТВ, после инцидента одна из стюардесс начала получать СМС с угрозами, отправленными с телефона Аршавиной. Жена спортсмена заявила, что писала сообщения не она, а некий «оперативный сотрудник Следственного комитета».

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям вносить дебоширов в черные списки и отказывать им в продаже билетов.