Прямой эфир

Черные списки дебоширов в поездах и автобусах предложили создать в РФ

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением ввести черные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. 

Как сообщает RT, соответствующий документ направлен в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Списки предложили ввести на маршрутах, где при покупке билета следует показывать паспорт.

Предполагается, что прописанные в законе меры смогут защитить пассажиров от нарушения порядка. Реестр будет действовать аналогично принятому среди авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» включила в черный список около 10 тыс. человек за последние 7–8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Волгограде самолет экстренно сел из-за курильщика на борту
Пьяную женщину сняли с рейса в аэропорту Новосибирска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017