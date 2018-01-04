Черные списки дебоширов в поездах и автобусах предложили создать в РФ

Общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением ввести черные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования.

Как сообщает RT, соответствующий документ направлен в комитет Госдумы по транспорту и строительству. Списки предложили ввести на маршрутах, где при покупке билета следует показывать паспорт.

Предполагается, что прописанные в законе меры смогут защитить пассажиров от нарушения порядка. Реестр будет действовать аналогично принятому среди авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» включила в черный список около 10 тыс. человек за последние 7–8 лет.