В Волгограде самолет экстренно сел из-за курильщика на борту

Самолет авиакомпании «Победа», который совершал рейс по маршруту Владикавказ–Москва, вечером в понедельник, 25 декабря, совершил незапланированную посадку в Волгограде из-за курильщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

«В процессе полета командир воздушного судна сообщил о пассажире, который нарушил правила поведения на борту — курил. Принято решение о посадке в запасном аэропорте в Волгограде», — сказала собеседница агентства.

После посадки в 18:21 мск нарушитель 1984 года рождения был доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности по двум статьям КоАП: «Курение в запрещенных для этого местах» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Мужчине грозит наказание до 15 суток административного ареста.

Самолет продолжил путь в Москву, вылетев из Волгограда в 19:02 мск. Отмечается, что в декабре это уже четвертый рейс «Победы», который сел в Волгограде из-за курильщика.