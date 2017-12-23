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Пьяную женщину сняли с рейса в аэропорту Новосибирска

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В новосибирском аэропорту Толмачево с рейса была снята нетрезвая женщина из-за неадекватного поведения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на борту самолета сообщением «Екатеринбург–Новосибирск–Хабаровск». Женщина отказывалась соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, нецензурно ругалась и размахивала руками.

Экипаж самолета обратился к сотрудникам полиции, которые сняли дебоширку с рейса, передает «РИА Новости».

Пассажирка была доставлена в дежурную часть в аэропорту Толмачево, где на нее составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Волк добавила, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают, были ли в действиях женщины признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство».

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