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Закурившего пассажира рейса Владикавказ–Москва могут посадить на 15 суток

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Закурившего на борту пассажира самолета рейса Владикавказ–Москва, экстренно севшего в Волгограде, могут посадить на 15 суток.

Об этом заявила руководитель пресс-службы управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

«Мужчина 1984 года рождения закурил в пути следования в туалете самолета авиакомпании «Победа», следующего из Владикавказа в Москву. Из-за этого лайнер совершил экстренную посадку в Волгограде», — цитирует сообщение транспортной полиции ТАСС.

Отмечается, что при этом пассажир отказался подчиняться законным требованиям командира экипажа, что и может послужить поводом для административного ареста.

17 декабря самолет, летевший рейсом Назрань–Москва, совершил внеплановую посадку в Волгограде из-за закурившего на борту воздушного судна пассажира.

Нарушителя сняли и доставили в линейное отделение полиции, в отношении пассажира составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение распоряжений командира воздушного судна и курение на борту. Пассажиру грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

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