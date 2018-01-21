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Появилось видео с задержавшей вылет на четыре часа авиадебоширкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликовано видео, на котором запечатлена задержавшая на четыре часа вылет рейса Канкун–Москва, осуществлявшегося компанией «Россия», авиадебоширка. 

Как сообщал портал iz.ru, пассажирку бизнес-класса сняли с рейса из-за недопустимого поведения на борту самолета в ночь с 20 на 21 января.

По словам официального представителя компании «Россия», из-за необходимости выводить женщину из самолета и оформлять иммиграционные документы вылет был задержан на четыре часа

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