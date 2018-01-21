Авиадебошир задержал рейс авиакомпании «Россия» из Мексики в Москву

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел из мексиканского Канкуна в московский аэропорт Внуково с четырехчасовой задержкой из-за авиадебошира на борту.

Прибытие рейса FV 5882 в российскую столицу ожидается в 09:40 мск 21 января.

По словам официального представителя авиакомпании «Россия», задержка также была связана с «длительным оформлением документации миграционными службами Мексики», передает ТАСС.

Женщину, которая устроила дебош в бизнес-классе, сняли с рейса.

Как писал портал iz.ru, на минувшей неделе другой самолет авиакомпании «Россия», на борту которого находились более 500 пассажиров, больше суток не мог вылететь из Канкуна в Москву.