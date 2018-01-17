Посольство РФ в Мексике назвало причину задержки авиарейса из Канкуна

Пресс-секретарь посольства России в Мексике Евгений Ненашкин назвал причину задержки самолета из мексиканского курорта в Москву. По его словам, рейс авиакомпании «Россия» был задержан из-за долга авиаперевозчика.

«По итогам проведенных нами переговоров с местными властями выяснилось, что причиной задержки рейса стала задолженность АК «Россия» перед аэропортом Канкуна», — приводит слова Ненашкина «РИА Новости».

Ранее официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков опроверг распространенную в СМИ информацию о долгах авиакомпании перед аэропортом. По его словам, задержка самолета произошла из-за депортации из Канкуна в Москву четырех граждан Армении. Чартерный рейс должен был вылететь на самолете Boeing 747 по расписанию в 18:10 по мск 16 января.

Вылет самолета состоялся в среду 17 января в 13:18 по местному времени (22:18 мск). Прибытие самолета в Москву ожидается в 08:53 мск четверга. На борту лайнера находятся около 500 туристов из России.