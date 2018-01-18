В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами

Российский самолёт с 504 пассажирами на борту вылетел из Канкуна. Российские туристы не могли покинуть Мексику больше суток.

Около 8 часов пассажиры прождали в салоне самолёта, но борт компании «Россия» не выпускали.

Среди застрявших в Мексике россиян: семьи с детьми и люди с ограниченными возможностями. Сообщалось, что причина задержки якобы в долгах перевозчика. В авиакомпании эту информацию опровергли и объяснили ситуацию – мексиканские власти неожиданно решили депортировать 4 граждан Армении. Отправку затянули на несколько часов, власти не давали разрешение на вылет.

После 8 часов ожидания по требованиям безопасности экипаж уже не мог лететь. Пилоту и летной команде пришлось ждать нового разрешения на вылет.