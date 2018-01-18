«Аэрофлот» отменил авиарейсы в Италию из-за забастовок в аэропортах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 авиарейсов в Италию в связи с забастовками сотрудников аэропортов в нескольких городах страны.

По данным информации, опубликованной на сайте авиаперевозчика, отменены авиарейсы из Шереметьево в Рим, Милан, Венецию и обратно. Кроме того, поменялось время вылета ряда рейсов из Шереметьево в Милан, Рим и обратно.

В «Аэрофлоте» отметили, что пассажиры оповещаются через кол-центр. Прибывших в аэропорт пассажиров авиаперевозчик обеспечит всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Ранее Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России предупредил о проведении общенациональной забастовки работников аэропортов в Италии. Заявление было размещено на странице представительства в микроблоге в Twitter.

«19.01 — общенациональная 24-часовая забастовка работников аэропортов; возможны задержки/отмена рейсов», — говорится в заявлении.