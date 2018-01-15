СМИ назвали возможный срок возобновления рейсов из РФ в Хургаду

Прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эль-Шейхом может быть возобновлено во второй половине 2018 года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства отметил, что открытие перелетов на эти курорты требует от аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха принятия дополнительных мер безопасности.

По его словам, технически аэропорты могут принять необходимые меры и допустить для проверки инспекции из России в течение ближайшего полугода.

«Таким образом, нельзя исключать, что при благополучном возобновлении авиасообщения с Каиром, поддержании там высоких стандартов безопасности, а также своевременном выполнении требований российской стороны авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено во второй половине 2018 года», — заявил собеседник агентства.

Как сообщал портал iz.ru, в первую неделю января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Каиром, которое было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера.

По предварительным договоренностям, между Москвой и Каиром будут осуществляться шесть регулярных рейсов в неделю. Первые перелеты между столицами Росиии и Египта состоятся 1 февраля.