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Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

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Фото: Global Look Press/Caro/Thomas Ruffer
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Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в декабре 2017 года министры транспорта РФ и Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Возобновление авиасообщения между РФ и Каиром Владимир Путин обсудил с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. По завершении встречи Путин сообщил, что Россия готова к возобновлению авиасообщения и высоко оценил проделанную Египтом работу по усилению мер безопасности в авиационной сфере.

Замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявлял, что стоимость недельной туристической путевки в Египет для россиян будет начинаться от $650 за человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера. Самолет А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировало случившееся как теракт.

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