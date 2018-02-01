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Путин осмотрел с вертолета объекты ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Президент России Владимир Путин с борта вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена» и прилегающие к ему спортивные объекты, которые будут задействованы летом для проведения матчей чемпионата мира по футболу. 

Он также заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о состоянии стадиона и инфраструктуры. По слова Голубева, работы по подготовке к чемпионату в Ростовской области практически полностью завершены, передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее пригласил на ЧМ-2018 президента Аргентины Маурисио Макри. Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые проводится в России. Подробная информацию о ходе подготовки к мероприятию доступна в сюжете портала iz.ru. 

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