Путин осмотрел с вертолета объекты ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин с борта вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена» и прилегающие к ему спортивные объекты, которые будут задействованы летом для проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Он также заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о состоянии стадиона и инфраструктуры. По слова Голубева, работы по подготовке к чемпионату в Ростовской области практически полностью завершены, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее пригласил на ЧМ-2018 президента Аргентины Маурисио Макри. Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые проводится в России. Подробная информацию о ходе подготовки к мероприятию доступна в сюжете портала iz.ru.