Путин пригласил президента Аргентины в Россию на чемпионат мира по футболу

Президент России Владимир Путин пригласил аргентинского коллегу Маурисио Макри на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.

«Уверен, мы с вами поговорим о предстоящем крупном спортивном мероприятии — о чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны», –– цитирует «Газета.ру» Путина.

На стартовавших в Москве переговорах российский президент отметил давние корни отношений России и Аргентины, ведь дипломатические отношения были установлены еще в 1885 году.

«Радует, что наши отношения довольно диверсифицированы, есть много направлений перспективного взаимодействия», –– добавил Путин.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Казань.

Ранее депутат Госдумы, бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев пообещал в случае победы сборной РФ на ЧМ-2018 сбрить усы.