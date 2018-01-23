Прямой эфир
Сюжет:

Путин пригласил президента Аргентины в Россию на чемпионат мира по футболу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин пригласил аргентинского коллегу Маурисио Макри на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в РФ.

«Уверен, мы с вами поговорим о предстоящем крупном спортивном мероприятии — о чемпионате мира по футболу в России. Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны», –– цитирует «Газета.ру» Путина.

На стартовавших в Москве переговорах российский президент отметил давние корни отношений России и Аргентины, ведь дипломатические отношения были установлены еще в 1885 году.

«Радует, что наши отношения довольно диверсифицированы, есть много направлений перспективного взаимодействия», –– добавил Путин.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Казань.

Ранее депутат Госдумы, бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев пообещал в случае победы сборной РФ на ЧМ-2018 сбрить усы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сергей Анохин переизбран главой Московской федерации футбола на пять лет
Чемпионат мира — это окно возможностей
Глава Ростуризма Олег Сафонов — об итогах года, подготовке к ЧМ-2018 и развитии паломнических маршрутов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017