Чемпионат мира — это окно возможностей

Все города, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, практически готовы к приему болельщиков, рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. В интервью «Известиям» он подвел итоги уходящего года, сообщил, когда будет опубликован черный список отелей, завышающих цены в десятки раз, как отразится на внутреннем туризме открытие Египта и куда россияне поедут отдыхать в новогодние каникулы.

— Олег Петрович, насколько успешным вы считаете для сферы туризма уходящий 2017 год?

— Год был непростой, но мы его завершаем с неплохими показателями. Несмотря на холодную погоду в конце весны – начале лета, турпоток по внутренним направлениям оставался на уровне 2016-го, а в некоторых регионах вырос на 5–10%.

Конечно, не всё было гладко в течение года. Пришлось решать проблемы с нашими детьми, отдыхавшими в Болгарии. Большая работа была проведена для оказания помощи находившимся за рубежом 755 туристам обанкротившегося оператора Ted Travel. Самая сложная ситуация была связана с банкротством авиакомпании «ВИМ-Авиа»: на рейсы этого перевозчика было продано 196 тыс. билетов, на отдыхе за границей — в основном в Турции и Греции — находились 38 тыс. российских туристов, которые должны быть возвращаться домой на бортах этого авиаперевозчика.

При этом 2017 год стал знаковым для отрасли. С начала года вступили в силу поправки к закону «Об основах туристской деятельности в РФ», которые обеспечили беспрецедентный уровень защиты прав и законных интересов туристов. В соответствии с изменившимся законодательством на базе ассоциации «Турпомощь» сформированы фонды персональной ответственности для всех туроператоров выездного туризма (из них путешественникам должны возмещать ущерб, если компания не исполнила свои обязательства. — «Известия»).

Общая сумма двух фондов — резервного (предусмотрен теми же поправками, используется для финансирования расходов на оказание экстренной помощи. — «Известия») и персональной ответственности — составляет более 700 млн рублей. Наряду с этим у всех туроператоров есть страховка финансовой ответственности перед клиентами на значительную сумму. Туристы защищены максимально.

— Сумели ли мы воспользоваться запретом на посещение нашими гражданами Турции и Египта? Удалось ли переориентировать российских путешественников на отдых в собственной стране?

— Туризм всегда развивается в условиях жесткой конкурентной борьбы, что способствует повышению качества предоставляемых услуг. Открытие конкурирующих туристских направлений — это очень серьезный стимул к дальнейшему улучшению условий отдыха в нашей стране. Нужно понимать, что конкуренция будет только усиливаться и не должно быть никаких тепличных условий для российского туризма.

Вместе с тем надо отметить, что открытие турецкого рынка не привело ни к каким негативным последствиям для наших основных туристских направлений. В этом году Крым посетили уже больше 5,2 млн человек. Это очень хороший показатель — практически уровень рекордного прошлого года. Сочи посетили больше 5 млн человек.

— Анонсировалось, что рейсы на курорты Египта могут быть возобновлены в 2018 году. Что будет тогда с Крымом и Сочи?

— Ничего плохого не случится. С одной стороны, египетский турпродукт не является конкурентным для российского. В России климатические условия не позволяют предложить пляжный отдых зимой, а он очень востребован нашими гражданами. Египет такой отдых предложить может, причем по достаточно доступным ценам. С другой стороны, открытие для россиян египетских курортов вынудит наших отельеров и турбизнес еще активнее работать над повышением конкурентоспособности своих предложений, над улучшением качества обслуживания, что опять-таки благо для наших граждан. Думаю, что туристский поток, который приняли эти регионы в 2016–2017 годах, сохранится примерно на том же уровне и в 2018-м.

Поэтому мы будем приветствовать возобновление авиасообщения и, соответственно, туристического обмена с Египтом, но при безусловном обеспечении безопасности наших граждан.

— Вернемся на российский рынок. Насколько сегодня готова инфраструктура для взимания курортного сбора?

— Важно понимать, что принятый закон устанавливает право, а не обязанность региона вводить курортный сбор. У нас большая страна — 85 субъектов. Крым решил, что пока не готов к введению курортного сбора. Какие-то регионы считают, что готовы. Важно было дать субъектам инструмент, который позволит аккумулировать дополнительные финансовые ресурсы на создание комфортной туристской среды через введение курортного сбора. Разумеется, собранные суммы должны целевым образом направляться исключительно на решение этой задачи и ни на какие другие цели.

— В будущем году нас ожидает великое событие — чемпионат мира по футболу. Как вы относитесь к идее организовать кемпинги во время проведения чемпионата?

— Мы проводим работу, направленную на развитие автотуризма, автокараванинга в России. Это очень перспективный вид путешествий. В Европе он весьма популярен, а общий объем рынка оценивается в €19 млрд в год.

Основное направление, по которому европейские туристы могут приехать в нашу страну, — через Белоруссию, по трассе Брест–Москва. Мы работаем с белорусскими коллегами и друзьями в рамках Союзного государства. Считаем, что на этой трассе нужно создать инфраструктуру для людей, путешествующих на автомобилях с кемперами.

Вместе с госкомпанией «Автодор» собираемся открывать кемпинги, автостоянки для караванеров, которые будут располагаться на расстоянии 250 км друг от друга.

— Успеем к чемпионату?

— Успеем. Мы это делаем не только к чемпионату мира по футболу. Создание сети кемпингов в целом лежит в русле стратегии развития въездного туризма.

— Сколько гостей мы ожидаем на чемпионате мира по футболу?

— Есть прогноз, что около 1,5 млн человек. Но наша задача — не просто привлечь болельщиков на чемпионат, а сделать так, чтобы они влюбились в нашу страну и вернулись к нам в качестве туристов. Чемпионат мира по футболу — это окно возможностей для развития въездного туризма, которое надо эффективно использовать.

В 11 городах — организаторах ЧМ-2018 построено или достраивается множество гостиниц, прекрасные стадионы, объекты туристского показа. Хочу подчеркнуть, что если стадионы и спортивная инфраструктура финансируются за счет средств федерального бюджета, то строительство гостиниц идет за счет внебюджетных источников.

— Сколько денег нам привезут 1,5 млн туристов?

— Можно прогнозировать, что порядка $1,5–2 млрд. Причем эти деньги обеспечат синергетический эффект для нашей экономики, поскольку придадут дополнительный стимул 53 отраслям народного хозяйства, участвующим в создании турпродукта.

— Какие российские города, выбранные для проведения ЧМ по футболу, готовы полностью, а кто еще отстает?

— В целом все практически полностью готовы, и нет никаких сомнений, что чемпионат встретим во всеоружии. Все российские и иностранные болельщики и просто туристы смогут разместиться и отдохнуть очень качественно и с комфортом. Недавно открыли замечательную пятизвездочную гостиницу в Калининграде. Раньше в регионе отелей такого уровня «звездности» не было.

— Отельеры не поднимут цены?

— Есть постановление правительства, которое ограничивает цены на период проведения ЧМ по футболу. Все отельеры должны его выполнять.

Федеральное агентство по туризму приняло решение о формировании черного списка отелей, которые решили сверх меры нажиться на чемпионате в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В январе или феврале мы собираемся этот список обнародовать. Вряд ли отельеры захотят оказаться в этом «шорт-листе» — это стало бы серьезной антирекламой для них.

— Много ли сейчас в этом списке участников?

— Немного. Есть несколько примеров из Волгограда, Саранска и других городов. Думаю, отельеры поймут недопустимость подобных действий и скорректируют свою ценовую политику.

— На сколько они подняли цены на время ЧМ?

— В некоторых гостиницах рост цен более чем впечатляющий — в 40 раз.

— Какая еще ведется работа по подготовке к чемпионату?

— Во всех регионах проведения матчей разработаны комплексные программы гостеприимства — от момента прибытия болельщика до самого его отъезда по истечении разрешенного срока безвизового пребывания (до 90 дней. — «Известия»).

Проведена большая работа для того, чтобы поездка болельщиков в Россию на чемпионат стала максимально комфортной, чтобы гостей везде ждал радушный прием.

В городах — организаторах чемпионата болельщиков встретит благоприятная туристская среда и обновленная навигация.

Привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков. Они должны быть очень открытыми, дружелюбными, рассказывать туристам, какие места те могут посетить, где отдохнуть, поесть.

Мы разработали путеводители на русском и иностранных языках, их будут бесплатно раздавать в аэропортах, на вокзалах, в туристских информационных центрах.

В этом году мы также разработали целевые страницы Национального туристского портала Russia.Travel на восьми самых востребованных языках. Нацтурпортал служит первоисточником самой полной и актуальной информации о возможностях отдыха и путешествий в России.

— За что у вас как у человека, отвечающего в том числе за проведение чемпионата мира, больше всего болит душа?

_ Много аспектов. Чемпионат мира по футболу — сложное в организационном отношении мероприятие. Важно, чтобы все прошло без сучка и задоринки. В этом году у нас проходил Кубок конфедераций — своего рода генеральная репетиция перед проведением ЧМ. Все прошло успешно, сбоев не было. Подготовка к чемпионату мира ведется очень серьезная, рассчитываем, что справимся с задачей на отлично.

— Скоро Новый год, какие самые популярные направления у наших туристов?

— Основные не изменились. Самое главное направление на Новый год — Российская Федерация. Это очень важно, потому что до 2014 года наши граждане в основном стремились отдыхать за рубежом.

Самые популярные направление внутри России — Сочи, Москва и Санкт-Петербург, Кемеровская область (Шерегеш) и Алтай. Кроме того, спросом пользуются Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг, а также города Золотого кольца России.

Прогнозируемый рост турпотока в предстоящий высокий зимний сезон составляет в среднем от 5 до 20% в зависимости от региона.

Что примечательно, на Новый год уже забронированы более 80% гостиниц в Москве. Раньше такого не было. На прошлой неделе в столице стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество», который в 2016 году привлек 4,8 млн туристов, в том числе 4,2 млн приезжих из других регионов страны, а также 600 тыс. иностранцев.

Направления выездного туризма тоже традиционные: теплые моря, пляжный отдых. Любители зарубежных новогодних поездок планируют посетить Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, Израиль, Доминиканскую Республику.

— Что нового ждать нашим туристам в наступающем году?

— Совсем недавно мы с епископом Тихоном — ответственным Патриаршего совета по культуре — подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России .

Религиозный туризм имеет большое значение для духовного обогащения наших граждан, для приобщения их к традиционным ценностям. Подписанное соглашение будет способствовать созданию новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране. Кроме того, популяризация религиозно-исторического наследия России очень важна с точки зрения въездного туризма.