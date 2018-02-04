Saudi Arabian Airlines откроет регулярные рейсы в Москву

В преддверии чемпионата мира по футболу в РФ Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines начнет выполнять регулярные прямые авиарейсы из Эр-Рияда и Джидды в Москву.

Как сообщает ТАСС cо ссылкой на Саудовское агентство печати, они будут открыты с 12 июня.

На чемпионате мира сборная Саудовской Аравии проведет матчи в группе А вместе с командами России, Египта и Уругвая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сборная России по футболу сыграет с Турцией в Москве перед ЧМ-2018.