Влепят по звезде

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает все гостиницы получать «звезды». Благодаря Олимпиаде в Сочи и подготовке к чемпионату мира по футболу подобный опыт у российских отельеров есть, однако им может не хватить времени, считают эксперты. Кому стоит опасаться новых правил и как закон отразится на туристах — в материале портала iz.ru.

Добровольцы закончились

Ввести обязательную квалификацию для гостиниц президент России Владимир Путин поручил еще в 2015 году. С такой инициативой выступил Ростуризм, отметив, что наличие подтвержденной «звездности» поможет гарантировать туристам определенный уровень сервиса.

Тринадцать лет назад Ростуризм утвердил систему добровольной квалификации гостиниц и других средств размещения. Оценка проводилась в три этапа: сначала эксперты определяли соответствие гостиницы запрашиваемой категории, потом она проходила аттестацию уполномоченным Ростуризмом органом, на последнем этапе проводятся проверки — плановые и внеплановые.

звезды Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В приказе ведомства были прописаны требования к местам размещения разного класса. «Звездность» зависела от множества факторов: начиная от того, светится ли вывеска с названием отеля, заканчивая уровнем звукоизоляции в номерах и ковров в зоне отдыха. По информации Министерства культуры РФ на март прошлого года, добровольно прошли оценку «звездности» 400 гостиниц. Еще свыше 8 тыс. точек размещения, которые примут гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, получили категорию по обязательным требованиям. А вот все остальные могли присвоить себе рейтинг самостоятельно.

Теперь им придется снять «звезды» и дождаться официальной оценки или же заплатить штраф. Такие правила прописаны в законе, который был одобрен Госдумой и Советом Федерации в конце прошлого года.

Никто не отвертится

В документе прописан механизм проведения оценки «звездности» гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс, в частности, полномочия аккредитованных для этой работы организаций. Более подробные требования будут прописаны впоследствии в подзаконных актах.

До принятия закона организации, выдающие свидетельства о «звездности», получали аккредитацию у региональных властей. Теперь эта обязанность ляжет на федеральное Министерство культуры. Аккредитация, позволяющая проводить оценку, будет действовать три года — столько же будет действительно свидетельство о присуждении гостинице «звезд».

По экспертным оценкам , сейчас уполномочены проводить оценку менее сотни организаций. Положения закона будут вступать в силу поэтапно. Первыми под действие документа, с 1 июля 2019 года, попадут гостиницы, в которых свыше 50 номеров. В 2020 году «звезды» должны будут получить все отели с номерным фондом более 15 комнат, а еще через год — оставшиеся мини-отели.

Механизм определения категории гостиницы, по словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Татьяны Гостениной, выглядит следующим образом: «Выезжают несколько экспертов и проводят детальную оценку состояния гостиницы: и внутренних, и внешних стандартов, и готовности персонала, и наличия услуг — в общем, очень много всего».

По правилам эксперты должны внимательно осмотреть каждый номер. А значит, возможность обмана и махинаций со стороны владельцев гостиниц крайне мала. «Если кто-то думает, что достаточно показать два-три номера и мы этим довольствуемся, то они очень сильно ошибаются. Мы должны проверить все номера, все услуги», — сказала Гостенина порталу iz.ru.

Татьяна Гостенина Президент Федерации рестораторов и отельеров России Татьяна Гостенина Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Она также отметила, что проверяющим попросту невыгодно обманываться: «На сертификате будет стоять фамилия того эксперта, который осуществлял проверку. Раньше такого не было. Конечно, для него очень важно поддержать свое реноме и сделать всё правильно». Правила довольно жесткие, но ничего страшного в этом нет, уверена вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

Заплати один раз

Гостиницам выгоднее потратиться на то, чтобы пройти проверку на «звездность». Тем, кто приписал себе личные очки, грозит административная ответственность. Так же как и тем, кто решит работать вообще без категории, даже самой непочетной — «без звезд». Самое мягкое наказание — предупреждение. На должностное лицо может быть наложен административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридическое — от 1/40 до 1/25 от годовой выручки до момента выявления нарушения. Сумма не должна быть меньше 50 тыс. рублей. В Минкультуры отмечали, что у крупных отелей штраф может достигать 1,5 млн рублей. Административная ответственность начнет применяться с 1 июля 2019-го.

деньги Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev

На экспертную оценку, которая позволит получить категорию, уйдет значительно меньше. «В зависимости от звездности отеля и количества номеров [ее стоимость] варьируется от 20 тыс. до максимум 150 тыс. рублей, если отель очень большой», — уточнила Татьяна Гостенина в беседе с порталом iz.ru.

Свидетельство о присуждении аккредитации будет действовать три года, и отельерам необходимо поддержать заявленный уровень. Особенно учитывая то, что в случае поступления жалоб надзорные органы имеют полное право нагрянуть с внеплановой проверкой.

В Крыму, например, гостиницам готовы помочь даже деньгами. Власти республики планируют выделять субсидии тем предпринимателям, которые не будут затягивать с получением «звезд» и нарываться на штрафы.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин считает, что первые месяцы действия закона правительство и контрольно-надзорные органы не будут подходить к этому особо жестко.

Времени в обрез

Вместе с тем эксперт уверен, что проблемы со сроками будут у многих владельцев гостиниц. Ассоциация просила перенести сроки, однако уже никому — ни властям, ни даже самим бизнесменам — не хотелось этого делать.

«Мы сразу говорили, что этого будет недостаточно, памятуя опыт подготовки к чемпионату мира по футболу. Ведь в 11 субъектах, где пройдут матчи ЧМ, уже 3,5–4 года проводилась [квалификация]. Сначала отпущено было до одного срока, впоследствии отложили на год, а потом еще на полгода», — заявил Ламшин порталу iz.ru. Он подчеркнул, что, несмотря на дважды переносившиеся сроки, отели еле-еле успели выполнить требования.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина смотрит на опыт подготовки отелей к ЧМ с другого ракурса. По ее мнению, наоборот, это сильно упрощает выполнение закона: огромное число гостиниц, причем в крупнейших российских регионах, уже получили свои «звезды». «Для всех остальных времени достаточно. Тем более что аккредитованных организаций, которые занимаются квалификацией, достаточно: и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других регионах», — уверена специалист.

отель Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Беспокоиться из-за нового закона стоит только тем, кто явно завышает «звездность»: «У таких отельеров отнимает много времени и финансов приведение в порядок всего того, что необходимо сделать». Однако таких гостиниц немного, добавила Гостенина.

Обязательная квалификация гостиниц «внесет прозрачность в сферу предоставления туристических услуг», отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с порталом iz.ru. Нововведения пойдут на пользу всем: и владельцам гостиниц, и самим туристам, и властям.

По словам Ломидзе, опыт прошлых лет доказывает, что проходившие официальную проверку квалификации гостиницы получали конкурентное преимущество. По оценкам Геннадия Ламшина, большинство российских гостиниц получит по две-три «звезды». «Так и должно быть. Спрос самый большой именно на этот сегмент», — уточнил президент Российской гостиничной ассоциации.

Директор АТОР подчеркнула, что теперь не только российским, но и иностранным туристам будет проще путешествовать по стране: они будут четко понимать, куда едут. Про принятие закона, по ее словам, можно сказать одно: «Ура, наконец-то».