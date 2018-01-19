В гостиницах Волгограда и Екатеринбурга не осталось мест на даты ЧМ-2018

В гостиницах Саранска, Волгограда и Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира по футболу уже не осталось свободных мест, несмотря на то что первенство планеты стартует только 14 июня, свидетельствуют исследования туристических сервисов.

Как говорится в пресс-релизе туристического сервиса OneTwoTrip, проводившего исследование, в расчет брались только классические гостиницы, без учета хостелов, апартаментов или иных объектов. В рамках исследования проводилось сравнение количества доступных мест в городах РФ для размещения двух человек в дни матчей.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. В первых двух городах на дни проведения матчей нет доступных номеров ни в одной из имеющихся гостиниц. В Екатеринбурге свои услуги болельщикам предлагают лишь 2,5% гостиниц от их количества в непиковый период», — говорится в сообщении сервиса.

По его данным, в системах бронирования Екатеринбурга не осталось мест на время проведения двух из четырех матчей, которые примет город. Кроме этого, менее 10% мест доступно в Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

В то же время проблем с размещением на даты ЧМ не наблюдается в Санкт-Петербурге и Сочи, там доступно более 50% отелей. В Москве доступными пока остаются 22% гостиниц.

Как пояснил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, не исключено, что номера в гостиницах Екатеринбурга, Саранска и Волгограда еще есть, просто отельеры намерены продать их ближе к датам проведения чемпионата. Кроме этого, некоторые номера владельцы гостиниц «приберегают» и для случайных гостей, которые в дни проведения первенства придут с улиц.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В матче открытия российская сборная 14 июня сыграет с командой Саудовской Аравии в Москве. Матчи ЧМ также пройдут в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Сочи, Калининграде и других городах РФ.