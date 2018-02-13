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Ростуризм назвал популярные туристические направления на 23 февраля

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Ростуризм назвал туристические направления, наиболее популярные у россиян в День защитника Отечества — 23 февраля. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

Сочи, Минеральные Воды и Краснодар, где можно покататься на сноуборде или горных лыжах, стали лидерами среди внутренних направлений. Средний чек на авиабилеты туда-обратно составляет 5,9 тыс. рублей. Цены на популярные направления варьируются от 4 тыс. до 12,3 тыс. рублей.

Активно граждане России бронируют туры в страны СНГ — Азербайджан, Армению и Грузию. В среднем их стоимость составляет 20–25 тыс. рублей.

Из зарубежных курортов на февральские выходные россияне выбирают Турцию, Таиланд, Индию, ОАЭ и Чехию, сообщает телеканал «360».

Ранее во вторник Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих стоимость размещения во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. 

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