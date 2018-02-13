Ростуризм опубликовал список завышающих стоимость на ЧМ-2018 отелей

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих стоимость размещения во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Перечень размещен на сайте Федерального агентства по туризму.

В список внесены 69 гостиниц. Больше всего нарушений Ростуризм выявил в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае 26 и 12 гостиниц соответственно. Далее следуют отели в Москве, Свердловской, Нижегородской, Волгоградской и Калининградской областях. Одна гостиница с завышенными ценами зафиксирована в Ростовской области.

Ведомство направило обновленный список отелей в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер, сообщает телеканал «Звезда».

В предыдущем перечне, размещенном в январе, был 41 отель. При этом в новой редакции гостиницы, фигурировавшие ранее, не повторяются. По словам представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, нарушения на объектах, упомянутых в предыдущем перечне, уже устранены, пишет «Коммерсант». При этом мониторинг будет проводиться два раза в месяц вплоть до начала чемпионата.

Отметим, правительство РФ установило предельную стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата. В случае нарушения постановления для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей, для юрлиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуг.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Портал iz.ru писал ранее, что Ростуризм разработал рекомендации для собственников жилья, которые собираются сдавать в аренду квартиры болельщикам в городах — организаторах чемпионата мира по футболу – 2018.