Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм опубликовал список завышающих стоимость на ЧМ-2018 отелей

0
Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих стоимость размещения во время проведения чемпионата мира по футболу – 2018. Перечень размещен на сайте Федерального агентства по туризму.

В список внесены 69 гостиниц. Больше всего нарушений Ростуризм выявил в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае 26 и 12 гостиниц соответственно. Далее следуют отели в Москве, Свердловской, Нижегородской, Волгоградской и Калининградской областях. Одна гостиница с завышенными ценами зафиксирована в Ростовской области.

Ведомство направило обновленный список отелей в Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер, сообщает телеканал «Звезда».

В предыдущем перечне, размещенном в январе, был 41 отель. При этом в новой редакции гостиницы, фигурировавшие ранее, не повторяются. По словам представителя Ростуризма Светланы Сергеевой, нарушения на объектах, упомянутых в предыдущем перечне, уже устранены, пишет «Коммерсант». При этом мониторинг будет проводиться два раза в месяц вплоть до начала чемпионата.

Отметим, правительство РФ установило предельную стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата. В случае нарушения постановления для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 50 тыс. рублей, для юрлиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуг.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Портал iz.ru писал ранее, что Ростуризм разработал рекомендации для собственников жилья, которые собираются сдавать в аренду квартиры болельщикам в городах — организаторах чемпионата мира по футболу – 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотни знаков навигации установят к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Ростуризм разработал памятку о сдаче внаем жилья на время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017