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Сотни знаков навигации установят к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сотни дополнительных знаков навигации установят к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, об этом сообщил сегодня, 7 февраля, заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Александр Дементьев.

300 дополнительных знаков планируют установить к проведению ЧМ-2018. Знаки будут размещены для навигации гостей Северной столицы и указывать, как добраться до арены «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, сообщает телеканал «78».

Установки будут представлять собой электронные стелы, которые будут помогать ориентироваться пешеходам. Всю необходимую информацию устройства смогут выдавать на двух языках — русском и английском. Александр Дементьев также отметил, что с 13 июня по 16 июля 2018 года в Доме журналиста на Невском проспекте будет работать пресс-зона.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. За это время по прогнозам Ростуризма страну должны посетить порядка 1,5 млн туристов. В рамках чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге состоится семь встреч.

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