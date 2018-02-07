Путин раскрыл тему предстоящей встречи с президентом ФИФА

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что планирует обсудить предстоящий чемпионат мира с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на запланированной встрече в Сочи. Об этом глава государства сказал на встрече с воспитанниками футбольного клуба «Тотем» в Красноярске.

«Мы встречаемся с президентом ФИФА, и там обозначим некоторые старты этапов подготовки чемпионата мира по футболу», — цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее 6 февраля Путин одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. За продажу поддельных билетов предусмотрен штраф для граждан от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.