Футболисты сборной России вручили подарки онкобольным детям

Спортсмены сборной России по футболу приняли участие в благотворительной акции, вручив подарки онкобольным детям. В рамках конкурса «Детские мечты» футболисты исполнили желания двух детей. Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы против рака.

В частности, подарок получил Дима Болгов из поселка Большие Леуши под Ханты-Мансийском. Больному лимфомой Ходжкина мальчику был подарен электромобиль, о котором давно мечтал. Кроме того, спортсмены порадовали трехлетнего Сашу Лушникова из Перми, который перенес операцию в связи с опухолью головного мозга. Ребенку подарили официальный мяч, которым команда будет играть на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пожертвовала часть своих волос на создание париков для детей, потерявших волосы в результате химиотерапии или несчастных случаев.