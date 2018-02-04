Прямой эфир

Футболисты сборной России вручили подарки онкобольным детям

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортсмены сборной России по футболу приняли участие в благотворительной акции, вручив подарки онкобольным детям. В рамках конкурса «Детские мечты» футболисты исполнили желания двух детей. Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы против рака.

В частности, подарок получил Дима Болгов из поселка Большие Леуши под Ханты-Мансийском. Больному лимфомой Ходжкина мальчику был подарен электромобиль, о котором давно мечтал. Кроме того, спортсмены порадовали трехлетнего Сашу Лушникова из Перми, который перенес операцию в связи с опухолью головного мозга. Ребенку подарили официальный мяч, которым команда будет играть на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пожертвовала часть своих волос на создание париков для детей, потерявших волосы в результате химиотерапии или несчастных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Определился соперник сборной России по четвертьфиналу ЧЕ по мини-футболу
Названы соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017