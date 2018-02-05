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Футболист в Аргентине требовал место в стартовом составе, угрожая тренеру

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Фото: mundod.lavoz.com.ar
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Футболист из аргентинского клуба «Эскуэла Президенте Рока» Цезарь Пагани потребовал от главного тренера Кристиана Нейра места в стартовом составе, угрожая специалисту пистолетом. Об этом сообщает радио Suquia.

После произошедшего Нейра принял решение покинуть свой пост и подал в отставку. По словам президента лиги Кордовы Эметерио Фариаса, ничего подобного не происходило более 45 лет и этот случай нельзя проигнорировать.

Он добавил, что игроку из Кордовы Пагани придется ответить за свой поступок перед правосудием, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что литовский клуб подписал контракт с выдумавшим себе карьеру футболистом.

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