Футболист в Аргентине требовал место в стартовом составе, угрожая тренеру

Футболист из аргентинского клуба «Эскуэла Президенте Рока» Цезарь Пагани потребовал от главного тренера Кристиана Нейра места в стартовом составе, угрожая специалисту пистолетом. Об этом сообщает радио Suquia.

После произошедшего Нейра принял решение покинуть свой пост и подал в отставку. По словам президента лиги Кордовы Эметерио Фариаса, ничего подобного не происходило более 45 лет и этот случай нельзя проигнорировать.

Он добавил, что игроку из Кордовы Пагани придется ответить за свой поступок перед правосудием, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что литовский клуб подписал контракт с выдумавшим себе карьеру футболистом.