Турпоток самостоятельных российских туристов в Египет вырос на 378%

Число самостоятельных туристов из России в Египте за 2017 год выросло почти в пять раз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на управление по развитию туризма Египта.

Таким образом, в прошлом году в Египет на отдых приехали 94 тыс. туристов из России, что на 378% больше по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году, сообщает BFM.RU.

В АТОР отметили, что россияне приезжали в страну самостоятельно, через другие страны из-за приостановки организованного туризма и прямого авиасообщения с АРЕ в ноябре 2015 года. Общий въездной туристический поток в Египет в 2017 году составил 8,5 млн человек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне, 11 февраля, в Минтрансе назвали сроки возобновления полетов между Москвой и Каиром. Напомним, прямое авиасообщение между Каиром и Москвой было прекращено после авиакатастрофы над Синаем летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург российского самолета A-321 авиакомпании «Когалымавиа». Тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа. Причиной авиакатастрофы стал теракт на борту воздушного судна.