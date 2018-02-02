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Продажи авиабилетов из России в Египет установили антирекорд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продажи авиабилетов в Египет из российских городов с пересадкой в третьих странах по итогам января упали до рекордно низкой отметки с начала 2017 года.

Так, по данным сервиса OneTwoTrip, в январе 2018 года россияне приобрели на 10% меньше билетов, чем в январе прошлого года. По мнению экспертов сервиса, российские туристы ждут открытия прямых рейсов в Каир и откладывают покупку билетов, рассчитывая на снижение цен после возобновления авиасообщения.

«Параллельно со снижением продаж происходит существенное увеличение количества поисков. В январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го путешественники стали искать варианты перелета из России в Египет и туры в полтора раза чаще», — отметил директор по развитию компании Аркадий Гинес. По его словам, тот факт, что туристы следят за развитием событий, подтверждает высокий интерес к этому направлению.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что прямое авиасообщение между двумя государствами планируется возобновить в середине февраля текущего года.

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