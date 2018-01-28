В Ботсване дикий слон напал на туристов

В Национальном парке Чобе в Ботсване дикий слон напал на автомобиль с туристами. Момент атаки попал на видео.

На кадрах видно, что пассажиры джипа наблюдают за слонихой со слоненком — животные переходят дорогу рядом с автомобилем. Поодаль в кустах стоит большой слон, издавая громкие звуки. Немного погодя он выходит на дорогу и бросается за отъезжающим джипом. Догнав машину, животное несколько раз ударяет ее бивнями, ломая при этом один из них. После череды ударов слон перестает атаковать и оставляет незваных гостей.

Это не первый случай агрессии со стороны слонов в адрес туристов. В декабре 2017 года на юге Китая животное заметило заглохший посреди дороги пассажирский автобус с туристами и отволокло его в сторону. 1 декабря в Таиланде слон напал на туриста и затоптал его насмерть. 13 ноября в парке дикой природы в Замбии слон затоптал насмерть двух человек.