Видео с нападением разъяренного слона на бегемотов появилось в сети

В интернете набирает популярность видео, на котором слониха, защищая своего детеныша, бросается на двух бегемотов. Ролик опубликовал на YouTube-канал пользователь Alan Fogarty.

На кадрах группа слонов и гиппопотамов мирно купаются в водоеме. Неожиданно два бегемота стали подплывать к одной из слоних, игравшей в воде с детенышем. В итоге она не выдержала давления и бросилась на гиппопотамов. Испуганные животные поспешили отплыть подальше от разгневанной матери.

Ранее, 30 декабря, суд американского штата Коннектикут отказался освободить трех слонов из зоопарка, постановив, что они не обладают теми же правами, что и человек.