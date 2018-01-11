WWF требует от Японии запретить торговлю слоновой костью

Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от Японии к 2020 году полностью ликвидировать внутренний рынок слоновой кости.

Независимая природоохранная организация заявила об этом в четверг, 11 января.

Главная претензия зоозащитников — контрабанда 2,4 т слоновой кости из Японии с 2011 по 2016 год.

«Такая ситуация серьезно подрывает международные усилия, направленные на искоренение незаконных операций со слоновой костью», — цитирует ТАСС WWF.

После того как в 2016 году Китай запретил ввоз слоновой кости, Япония осталась практически единственным ее потребителем. Бивни идут на изготовление личных печатей и палочек для еды премиум-класса.

3 августа Общество сохранения дикой природы (WCS) уничтожило более одной тонны нелегально добытой необработанной слоновой кости и изделий из нее в нью-йоркском Центральном парке.

Бивни, украшения и предметы интерьера ценой $6 млн, которые были конфискованы управлением по сохранению окружающей среды Нью-Йорка (NYDEC), измельчены промышленной камнедробилкой. Прекращение торговли слоновой костью направлено на спасение африканских слонов.