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Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги впервые с 1998 года

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Фото: РИА Новости/Обухов
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Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, в которой содержатся списки редких и исчезающих видов животных. Об этом сообщил замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

Он отметил, что 2017 год является Годом экологии и в его завершение глава Минприроды утвердил новую редакцию Красной книги.

«В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации», — цитирует «РИА Новости» Давыдова.

Он отметил, что списки с «краснокнижными животными» не переиздавались с 1998 года.

При этом, согласно порядку ведения Красной книги, обновлять такие списки редких видов необходимо один раз в десятилетие. Единичные изменения по отдельным видам вносились в Красную книгу за это время три раза.

19 декабря портал iz.ru сообщал, что на территории Большого Васюганского болота, где обитает более 40 видов краснокнижных животных, появится государственный заповедник.

Большое Васюганское болото включено в предварительный список Объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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