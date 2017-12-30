Суд штата Коннектикут отказался признать слонов личностями

Суд американского штата Коннектикут отказался освободить трех слонов из зоопарка, постановив, что они не обладают теми же правами, что и человек.

Об этом рассказала газета «The Washington Post».

Зоозащитники из организации Nonhuman Rights Project подали иск в суд, утверждая, что слоны – личности, поскольку обладают самосознанием и эмпатией, помнят прошлое и умеют планировать будущее, а также хоронят сородичей, которые умерли, сообщает издание.

В случае успеха зоозащитники хотели освободить трех слоних из передвижного зоопарка.

Суд назвал этот иск «легкомысленным».

4 декабря стало известно, что правительство Индии отзывает запрет на продажу крупного рогатого скота на убой. В мае 2017 года министерство окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата выпустило официальный документ, согласно которому вводился запрет на продажу коров и буйволов на рынках по всей территории Индии. У индуистов, составляющих большинство населения страны, корова считается священным животным.