Туры в РФ находятся на втором месте по популярности у туристов из КНР

Путешествия по России пользуются высоким спросом у организованных туристических групп из Китая, туры в РФ находятся на втором месте по спросу, на первом — Италия.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Поездки в Москву также находятся на втором месте среди самых востребованных. На первом находится Рим. Среди индивидуальных туристов Россия вошла в десятку самых популярных направлений. Она находится на шестом месте по итогам 2017 года. Опередили РФ Франция, Италия Великобритания, Испания и ФРГ.

Ранее сообщалось, что рекордные 1,5 млн китайских туристов посетили Россию в прошлом году.