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Японию в 2017 году посетило рекордное число россиян

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Фото: Global Look Prees/YOSHIO TSUNODA
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В течение 2017 года Японию посетило рекордное число россиян — за этот период было зарегистрировано 77,2 тыс. визитов, что на 40,8% превышает показатели 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе Японской национальной туристической организации, поступившем порталу iz.ru в среду, 24 января.

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Отмечается, что результаты 2017 года являются самыми высокими за всю историю статистических наблюдений. Росту туристической активности, в частности, способствовали упрощение визовых процедур для китайцев и россиян, а также увеличение количества рейсов бюджетных авиалиний из стран Азии и заходов океанских лайнеров в японские порты.

Всего в прошлом году Японию посетили 28,7 млн иностранцев. Динамика роста по сравнению с 2016-м составила 19,3%. Помимо России, активно вырос спрос на посещение Страны восходящего солнца в Южной Корее, Вьетнаме и Индонезии.

Правительство Японии объявило о намерении облегчить визовый режим с Россией в декабре 2016 года. Было решено расширить круг лиц, которые могут получить многократные визы для краткосрочного пребывания в стране. Срок их действия вырос с трех до пяти лет. Также, помимо однократного разрешения на въезд в Японию, будут выдаваться многократные визы на три года на срок пребывания в стране до 30 дней. Помимо этого, для получения краткосрочных виз россиянам теперь не требуется письма от гаранта, если поездка финансируется за свой счет.

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