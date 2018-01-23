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Российских туристов предупредили об опасной лихорадке в Нигерии

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Фото: TASS/AP/Sunday Alamba
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о случаях заболевания лихорадкой Ласса в Нигерии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно распространенной Центром инфекционных заболеваний Нигерии информации, с 18 по 24 декабря 2017 года зарегистрировано восемь случаев заболевания лихорадкой Ласса. В Роспотребнадзоре отметили, что число подхвативших опасный вирус продолжало увеличиваться на протяжении всего 2017 года.

Сообщается, что лихорадка Ласса передается через еду или загрязненные животными — носителями инфекции предметы обихода. Инфекция также распространяется от человека к человеку при близком контакте.

Как передает «Газета.ру», вакцина от этой лихорадки еще не разработана.

Портал iz.ru сообщал об участившихся случаях заболевания малярией, лихорадкой денге и другими опасными вирусами в Перу.

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