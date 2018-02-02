Глава Минтранса рассказал о сроках запуска авиарейсов из РФ в Египет

Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил о сроках запуска авиарейсов в Египет. По его словам, авиасообщение планируется возобновить в середине февраля текущего года. Предполагается, что в неделю из РФ в Египет будет совершаться пять полетов.

«Договорной процесс еще идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю», — приводит слова министра РИА «Новости».

От подчеркнул, что воздушные перевозки будет осуществлять не только авиакомпания «Аэрофлот».

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера. Самолет А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировала случившееся как теракт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром 4 января 2018 года.