Россия и Египет подготовили соглашение по авиабезопасности полетов. В настоящее время российская сторона ожидает подписания документа египетской стороной, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено. Я так понимаю, что египетская сторона его готова подписать, иначе бы не возобновилась дискуссия», — приводит агентство слова Дворковича.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром 4 января 2018 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем российского авиалайнера. Самолет А321 «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировала случившееся как теракт.

Ранее замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль заявил, что стоимость недельной туристической путевки в Египет для россиян будет начинаться от $650 за человека.