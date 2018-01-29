Аэропорт Домодедово уточнил дату начала полетов EgyptAir в Каир

Столичный аэропорт Домодедово внес в расписание уточненные даты начала полетов авиакомпании EgyptAir по маршруту Москва–Каир.

Согласно расписанию воздушной гавани, полеты в Каир начнутся 6 февраля. Полеты запланированы три раза в неделю — во вторник, четверг и воскресенье.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета с российскими туристами. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировала случившееся как теракт.

После усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы было принято решение о возобновлении прямых рейсов с начала февраля 2018 года.