Минобороны запустит голосование по выбору наименований новых образцов оружия

На сайте Минобороны России в ближайшее время будет запущено голосование по выбору наименований новых образцов оружия, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

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В ближайшее время на сайте Минобороны России будет запущено голосование по выбору наименований новейших образцов российского вооружения, представленных Президентом РФ В.В. Путиным в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию Российской Федерации pic.twitter.com/pAtjMmjIQr — Минобороны России (@mod_russia) March 1, 2018

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал ряд новых образцов оружия, в том числе комплексы «Сармат» и «Авангард».

Глава государства подчеркнул, что у некоторых новых видов стратегического оружия пока нет наименований, предложив гражданам принять участие в выборе названий.