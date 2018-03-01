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Минобороны запустит голосование по выбору наименований новых образцов оружия

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Фото: IZ.RU
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На сайте Минобороны России в ближайшее время будет запущено голосование по выбору наименований новых образцов оружия, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал ряд новых образцов оружия, в том числе комплексы «Сармат» и «Авангард».

Глава государства подчеркнул, что у некоторых новых видов стратегического оружия пока нет наименований, предложив гражданам принять участие в выборе названий.

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