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Поставки новейшего вооружения предусмотрены госпрограммой до 2027 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Поставки новейшего вооружения, о создании которого заявил президент РФ Владимир Путин, предусмотрены госпрограммой вооружений до 2017 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В части оборонного комплекса то, о чем сказал президент, эта работа сделана уже, это заложено в госпрограмму вооружения до 2027 года», — отметил Мантуров. 

Как ранее писал портал iz.ru, в рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России рассказал об успехах отечественных разработчиков в модернизации вооружения. 

В рамках послания были представлены: гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», авиационная гиперзвуковая система «Кинжал», скоростной глубинный беспилотник, новый ракетный комплекс «Сармат», боевые лазерные комплексы, крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем. 

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