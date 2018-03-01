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Володин указал на значимость послания Путина

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Послание президента России Федеральному собранию является очень важным для страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это послание выходит за рамки обычного послания. Безусловно, во главе послания стоит человек — народ России, наша страна. Потому что речь идет о развитии нашего государства, о сохранении российского народа и повышении благосостояния наших граждан», — отметил Володин.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию в четверг, 1 марта. Оно продлилось 1 час 57 минут, что является рекордом.

Впервые в выступлении главы государства использовался мультимедийный портал, в частности, собравшимся были презентованы образцы новейшего оружия.

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