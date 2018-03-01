Володин указал на значимость послания Путина

Послание президента России Федеральному собранию является очень важным для страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это послание выходит за рамки обычного послания. Безусловно, во главе послания стоит человек — народ России, наша страна. Потому что речь идет о развитии нашего государства, о сохранении российского народа и повышении благосостояния наших граждан», — отметил Володин.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию в четверг, 1 марта. Оно продлилось 1 час 57 минут, что является рекордом.

Впервые в выступлении главы государства использовался мультимедийный портал, в частности, собравшимся были презентованы образцы новейшего оружия.