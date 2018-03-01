Путин лично координировал разработку новейших вооружений

Президент РФ Владимир Путин лично координировал работу российских военных поразработке новейших видов вооружений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что глава государства находится в постоянном контакте с главными конструкторами и обсуждает с ними разработки новейших видов вооружений.

«Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений», — приводит ТАСС слова спикера Госдумы.

«Чтобы вы понимали: то, о чем сегодня он рассказывал, — это результат работы многолетней его как главы государства по координации именно не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора», — подчеркнул Володин.

Слова Володина о непосредственном участии Путина в разработке вооружений подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новейших военных разработках России.

Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

По словам президента, разработанные российскими конструкторами образцы вооружений опережают зарубежные.