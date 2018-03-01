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Путин лично координировал разработку новейших вооружений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин лично координировал работу российских военных поразработке новейших видов вооружений. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Он отметил, что глава государства находится в постоянном контакте с главными конструкторами и обсуждает с ними разработки новейших видов вооружений. 

«Могу вам сказать то, что кто-то вряд ли рассказывал. Президент координировал и определял стратегические направления в вопросах разработки вооружений», — приводит ТАСС слова спикера Госдумы. 

«Чтобы вы понимали: то, о чем сегодня он рассказывал, — это результат работы многолетней его как главы государства по координации именно не только предприятий ВПК, но и каждого конкретного конструктора», — подчеркнул Володин. 

Слова Володина о непосредственном участии Путина в разработке вооружений подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

Как писал портал iz.ru, Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новейших военных разработках России. 

Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат»

По словам президента, разработанные российскими конструкторами образцы вооружений опережают зарубежные. 

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