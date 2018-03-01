Сурков предложил назвать новое оружие России «Гиви»

Помощник президента России Владислав Сурков изъявил желание принять участие в конкурсе на название нового российского вооружения. Политик отметил, что у него уже есть свой вариант.

«Я хочу принять участие [в конкурсе] на название систем вооружения. «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», — приводит «РИА Новости» слова Суркова.

Михаил Толстых (позывной «Гиви») являлся командиром одного из подразделений ополчения «Сомали». Он принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украине. «Гиви» погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал образцы нового российского вооружения, в том числе гиперзвуковой комплекс «Авангард» и ракетный комплекс «Сармат».