Путин призвал выводить на рынок и продавать санируемые ЦБ банки

Президент России Владимир Путин заявил в четверг в послании Федеральному собранию о необходимости приватизации банков, перешедших под контроль Банка России в ходе оздоровления финансового сектора.

Глава государства отметил, что доля государства в экономике должна снижаться постепенно.

«В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы — это очень правильный процесс, я его поддерживаю — под контроль государства перешел ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — цитирует Путина RNS.

Президент добавил также, что необходимо обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции, а также кардинально улучшить деловой климат для того, чтобы экономика заработала в полную силу.