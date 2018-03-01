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Путин призвал выводить на рынок и продавать санируемые ЦБ банки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин заявил в четверг в послании Федеральному собранию о необходимости приватизации банков, перешедших под контроль Банка России в ходе оздоровления финансового сектора. 

Глава государства отметил, что доля государства в экономике должна снижаться постепенно.

«В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы — это очень правильный процесс, я его поддерживаю — под контроль государства перешел ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — цитирует Путина RNS.

Президент добавил также, что необходимо обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции, а также кардинально улучшить деловой климат для того, чтобы экономика заработала в полную силу.

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