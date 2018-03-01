Человекоцентричность — главный программный посыл Владимира Путина. Ради человека и опираясь на него, будет совершен технологический прорыв, который анонсировал президент. И для того чтобы создать для граждан уникальные условия, всё уже есть. Политика сдерживания, которую против России развернул Запад, себя не оправдала. Вопреки санкциям и внешнеполитическому давлению, наша страна смогла обезопасить себя интеллектуальной платформой и вооружением, аналогов которому в мире нет. Сейчас Россия готова к новым достижениям.

В Манеже было оглашено послание президента депутатам палат Федерального собрания. В зале собрались все, кого принято считать политической элитой страны. Кроме депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации присутствовали все члены правительства, губернаторы, представители общественности.

Несмотря на то что послание в этот раз прозвучало в разгар избирательной кампании, Путин говорил о будущем. Как известно, от избирательного отпуска он отказался и кампанию ведут его доверенные лица. Кстати сказать, в зале практически никого из них не было.

Условия для гиперскачка в будущее, который может и должна совершить Россия, созданы усилиями последних 15 лет. Это и стабилизация экономики, и развитие военной мощи, и внедрение новых социальных платформ. Всё это и многое другое сделано. И чтобы не быть голословным, на экране демонстрировалась инфографика с наглядными примерами развития нашей страны.

Было много цифр, несколько раз президент указывал на их двукратное увеличение. И, главное, обозначил задачу дальнейшего роста — увеличение ВВП в полтора раза к середине следующего десятилетия, снижение финансовой нагрузки на каждого, стимулирование роста населения. Улучшать планируют также инфраструктуру, причем не только в Москве, но и по всей стране. От транспорта и связи до агломерации крупных городов с сельской местностью. Эти задачи стоят перед будущим правительством, которое будет сформировано после выборов. И ему, и нам — всей стране — надо трудиться в этом направлении.

Стратегическая задача на повышение уровня и качества жизни всех российских граждан важна. Ведь Россия — это страна возможностей. Поставив перед собой амбициозные задачи и мобилизовавшись на их решение, в самые короткие сроки она сможет вернуть свое величие.

— Шли, идем и будем идти своим уверенным курсом. Были и будем вместе. Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми, брать на себя инициативу в решениях и поступках. Менять жизнь страны к лучшему. Создавать Россию, о которой мы мечтали, — заключил Путин.

Залогом успеха глава государства обозначил технологический прорыв. И во второй части послания были продемонстрированы уникальные отечественные технологии, уже применяемые в ультрасовременном стратегическом вооружении. Они не только не имеют аналогов в мире, но и не имеют средств к противодействию. Это новейшее стратегическое оружие неограниченной дальности, гиперзвуковой скорости, способное привести в чувство любых поджигателей глобального конфликта.

То, что продемонстрировал в видеоматериалах президент, конечно, разлетится по всему миру. Новинки в сфере вооружений привели в восторг присутствующих в зале и наверняка заставят крепко задуматься врагов России. Удивительный технологический рывок отечественного ВПК делает реальным прорыв отечественных технологий во всех сферах.

Но это не стоит расценивать как угрозу. При такой силе мы никому не угрожаем и на чужое не претендуем. Просто предлагаем оппонентам внимательно на это посмотреть и минимизировать попытки вмешательства в суверенные дела России. Политика сдерживания, которую развернул против нас Запад, не показала своей эффективности. Санкционными списками не сдержать развитие нашей страны. Русофобские стратегии своих целей не достигли.

Для презентации военного потенциала страны выбран правильный момент. Его можно определить как рубеж принятия решения перед взлетом. Мы должны, просто обязаны принять соответствующие решения и взлететь. Ради будущего наших детей, процветания последующих поколений.

Автор — политолог.

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