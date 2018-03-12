Больше 35 тыс. пенсионеров записались в проект для старшего поколения

Более 35 тыс. столичных пенсионеров записались в проект для старшего поколения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на международном форуме «Активное долголетие Москвы».

Градоначальник отметил, что после подписания соответствующего постановления, правительство Москвы выделило необходимые финансовые ресурсы, также была создана организационная сеть записи желающих принять участие в проекте по активному долголетию. За несколько дней заявки на участие в проекте подали тысячи учреждений и организаций. По словам мэра, на 5 тыс. площадок создана потенциальная сеть, «чтобы она была максимально близко, в шаговой доступности от москвичей». Собянин добавил, что уже начали формироваться сотни первых кружков.

Он отметил потенциал программы и добавил, что число пенсионеров в столице приближается к 5 млн, из них больше 600 тыс. — молодые пенсионеры в возрасте старше 55 лет. В каждом районе Москвы для них будут проводиться бесплатные творческие, спортивные и обучающие занятия в зависимости от их пожеланий, сообщает сайт kp.ru.

Пилотный проект по активному долголетию в столице стартовал в феврале 2018 года.