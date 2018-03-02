Запись на пилотный проект по активному долголетию стартовала в Москве

Запись на участие в пилотном проекте по активному долголетию стартовала в Москве. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в пятницу на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и в Twitter.

Итогом проекта должно стать создание инфраструктуры для пожилых москвичей. По словам Собянина, полномасштабная программа включит в себя обучение, спорт, досуг, творчество, причем все услуги будут предоставляться бесплатно.

Заявку о своем желании принять участие в проекте Собянин призвал оставлять в любых столичных территориальных центрах соцобслуживания. Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт, социальную карту москвича и СНИЛС.

Жителям столицы старшего поколения предложат список занятий на выбор. После обработки данных создадут группы по интересам, передает НСН.