Пилотный проект по активному долголетию стартовал в Москве

Пилотный проект по активному долголетию стартовал во вторник в Москве. Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин отметил, что продолжительность жизни столичных жителей за последние годы выросла до 77 лет. «Многие из них старше 80, 90 лет, а 600 москвичам уже больше 100 лет», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, полномасштабная программа должна быть составлена после запуска пилотного проекта, передает «ТВ Центр».

Мэр выразил надежду, что центры соцобслуживания уже в марте начнут работу по приему первых заявлений от граждан для того, чтобы понять все пожелания, высказывающиеся пожилыми людьми, а также масштаб задачи, и начинать формировать уже реальные группы для занятий.

Напомним, столетний профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородько стал самым взрослым участником открывшегося во вторник Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».