Форум «Наставник» предложили проводить на постоянной основе

Форум «Наставник», направленный на возрождение в России практики наставничества, и конкурс «Лучшие практики наставничества» должны проводиться на постоянной основе. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил во вторник в Москве на открытии форума.

По словам Кириенко, эти конкурс и форум, а также вся система по поддержке наставничества должны стать постоянными и «приносить огромный результат для тысяч и тысяч мальчишек и девчонок, которые без вашей помощи просто не смогут найти себя в жизни», передает ТАСС .

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил важность программ образования и универсальных программ, позволяющих развиваться всем людям, отметив при этом, что все люди разные и «талант у каждого свой».

«И вот именно здесь начинает работать такая важнейшая вещь, как передача знаний, навыков, опыта от человека к человеку», — подчеркнул чиновник.

Кириенко подчеркнул также, что навыки, знания, особенно ценности передаются от человека к человеку, какие бы уникальные компьютерные программы ни появлялись и какие бы новые возможности ни открывала работа с большими данными.

Форум «Наставник», стартовавший во вторник, продлится три дня, напоминает «Ридус». Он объединяет тысячи человек, которые практикуют наставничество на различных российских предприятиях: представители органов власти, HR-департаменты крупнейших госпредприятий, бизнес-корпораций, некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Организатором форума выступило Агентство стратегических инициатив. На конкурс поступило 4186 заявок со всех регионов России. Больше всего заявок пришло из Москвы (437), Удмуртская Республика стоит на втором месте (218), третье занимает Ханты-Мансийский автономный округ –Югра (192).

Портал iz.ru писал ранее, что столетний профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородько стал самым взрослым участником Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».